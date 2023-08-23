12 Storeez представили лукбук новой коллекции

Российская марка одежды и аксессуаров 12 Storeez показала новую осеннюю коллекцию. Для съемки лукбука фотографы и дизайнеры выбрали Италию — модели примерили коллекцию на берегу озера Лаго-Маджоре. В линейку вошли как женские, так и мужские вещи. 12 Storeez в этом сезоне представили самую большую мужскую коллекцию: в нее вошли как базовые предметы гардероба вроде футболок и трикотажа, так и аксессуары. Вещи выполнены в традиционных для осеннего гардероба оттенках — бежевый, коричневый, серый — и сделаны из кашемира, хлопка и тонкой мериносовой шерсти. Коллекция будет доступна в бутиках и на сайте бренда.

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