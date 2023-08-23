«Мятежная Луна» собирает зрителей

В Сети появился трейлер «Мятежной Луны», одного из самых масштабных проектов Netflix в этом году. Фантастический эпос снял Зак Снайдер, режиссер «300 спартанцев», «Хранителей» и «Лиги справедливости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Между тем сервис сразу объявил, что фильм поделят на две части. Первая выйдет в конце года, вторая — следующей весной. Меньше чем за сутки трейлер посмотрели больше 8 млн человек.

Чем вызван такой интерес к фильму? Кинокритик Дмитрий Соколов считает, что во многом дело — в амбициях автора и стриминга:

«Ощущается некоторое желание сделать из этого фильма некую очень большую франшизу. Все известные проекты 2000-х, "Гарри Поттер", например, были основаны на литературных первоисточниках. В этом смысле, наверное, последней кинематографической великой франшизой, имеющей в качестве первоисточника именно фильм, стали "Звездные войны".

"Мятежная Луна" — это первая попытка повторить такой же успех. Netflix как гигант ведет постоянный поиск новых проектов.

Предполагаю, что с помощью анонсированных фильмов сервис пробует создать что-то вроде следующих "Очень странных дел". Мы знаем, что у них будет еще один сезон, и он запланирован как последний. Нужна какая-то альтернатива.

Эта серия картин может претендовать на эту роль. Понятно, что эта огромная вселенная, вы можете снять не только десять фильмов, но и спин-оффы, и сериалы, как произошло, например, с "Ходячими мертвецами", которые продолжались намного больше, чем развивалась оригинальная серия комиксов».

Это уже второй проект Зака Снайдера для Netflix. Первый — «Армия мертвецов» — вышел два года назад, но «Мятежная Луна» обещает быть куда более масштабной. И то, что фильм не выйдет в кинотеатрах, вряд ли помешает его успеху, считает кинокритик Егор Москвитин:

«Действительно, каждый раз, когда мы видим картины Зака Снайдера, нам кажется, что с повествованием что-то не так: когда на экране происходит экшен-сцена, он хорош, когда есть экспозиция персонажей, — медлителен, где-то он сам за собой не поспевает.

Это все, правда, так. Но, с другой стороны, когда мы смотрим режиссерские версии фильмов Зака Снайдера, то понимаем, что в них все выстроено очень точно и логично. В данном случае, поскольку фильм заранее снимается как две разные части, можно предположить, что все-таки с повествованием все будет более или менее хорошо.

Тем более это космическая опера, а все, что связано с мифотворчеством, у Зака Снайдера обычно выходит достаточно здорово. Когда я смотрел трейлер, мне нравилось то, насколько фантасмагорично он миксует жанры. То есть здесь и космическая опера, и гладиаторские бои, и средневековый король, и роботы, и грифоны, и элементы вестерна.

Так что есть ощущение, что все это сложится именно в визуально захватывающую картину, которая будет новогодним зрелищем для всех, кто подписан на этот стриминг.

Кроме того, те вещи, которые когда-то были возможны только в кино, сегодня все чаще абсолютно дежурно, небрежно, еженедельно выходят в онлайн-кинотеатрах. Так, сейчас выйдет сериал "Континенталь" по "Джону Уику", такого экшена, такой хореографии перестрелок, драк в сериалах не было, возможно, никогда. Так что это новая реальность, в которой самое зрелищное кино идет у тебя дома, поэтому пора задуматься о телевизоре, а не о кинотеатре».

Изначально Снайдер задумывал «Мятежную Луну» как очередной фильм в истории «Звездных войн». Но из проекта, похоже, вырастет собственная вселенная, в которую могут войти графические романы, сериалы и видеоигры.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов