Предел облигационного займа Нижегородской области составит 9 млрд рублей

Правительство Нижегородской области утвердило предельный объем эмиссии ценных бумаг региона, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В 2023 году объем облигационного займа ограничен 9 млрд руб., в 2024 и 2025 годах размещение не планируется.

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Ранее утвержденная в 2022 году долговая политика региона не предполагала размещения облигационных займов. Прежде минфин Нижегородской области планировал четыре эмиссии ценных бумаг до 2025 года на 34 млрд руб.

На 1 августа госдолг региона составлял 132,9 млрд руб. На облигационные займы в общем объеме долга приходилось 41,5 млрд руб., на госгарантии – 219,9 млн руб. Основная сумма госдолга сформирована из бюджетных кредитов в объеме 91,2 млрд руб.

Владимир Зубарев