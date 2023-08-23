Екатеринбургский «Гортранс» задолжал за электричество 118 млн рублей

ЕМУП «Гортранс» за два года накопил долг перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» за электричество в размере 118 млн руб., указано в официальном сообщении энергетиков. Отмечается, что компания обеспокоена ростом задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2021 году задолженность «Гортранса» перед «Екатеринбургэнергосбытом» составляла 60 млн руб., но была полностью погашена. В 2022 году долг предприятия вновь начал расти и на конец года составил около 40 млн руб. К августу сумма долга увеличилась еще больше. В пресс-службе энергетической компании заявляют, что понимают стратегическую важность «Гортранса» для города и неоднократно предлагали «урегулировать вопрос задолженности». Но со стороны должника подобных предложений не поступает.

«Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что Гарантирующий поставщик несет ответственность за электроснабжение населения Екатеринбурга, предприятие рассматривает варианты решения вопроса, в том числе меры воздействия, предусмотренные законодательством, к потребителям, нарушающим сроки оплат»,— указано в сообщении.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте