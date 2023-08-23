Центр Нижнего Новгорода перекроют 27 августа из-за забега

Движение транспорта приостановят на нескольких улицах в Нижегородском и Канавинском районах с 22:00 26 августа до 17:00 27 августа. Ограничения введут из-за легкоатлетического забега «Марафон Нижний Новгород», сообщили в мэрии.

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С 22:00 26 августа проезд приостановят на улицах Пролетарской, Бетанкура, Самаркандской, Совнаркомовской, Стрелке, Обозной, на Волжской набережной, на площади Минина, улицах Заломова, Широкой, Красная Слобода, Георгиевском и Зеленском съездах, набережной Федоровского, Верхневолжской и Нижневолжской набережной, набережной Гребного Канала.

С 23:00 26 августа ограничения будут действовать на улицах Советской, Маслякова, Малой Покровской, Ильинской, Добролюбова, Октябрьской, на Похвалинском съезде и Канавинском мосту.

Объехать закрытые участки можно будет по прилегающим улицам. Изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Ежегодный «Марафон Нижний Новгород» пройдет в городе в третий раз. В программе есть дистанции на 1, 3, 10 и 42,2 км. Стоимость участия — от 1,6 тыс. руб.

Елена Ковалева