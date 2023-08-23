В Элисте временно ограничено водоснабжение части города из-за аварии на водоводе

В столице Калмыкии из-за аварии на одном из двух подающих водоводов ограничено водоснабжение Южного и Юго-Западного районов города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов.

По словам градоначальника, пока воду подают только по одной из снабжающих линий. Сотрудники водоканала устраняют утечку.

«Принято решение, что в эти районы [где ограничено водоснабжение — «Ъ-Юг»] подвозить воду будут водовозами. Также возобновится работа ''горячей линии''»,— написал глава администрации.

Конкретные сроки завершения работ Шафран Тепшинов не указал.

Анастасия Назарова