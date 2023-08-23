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В краснодарском ЖК «Самолет» полиция задержала группу иностранных рабочих

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства на строительной площадке жилого комплекса в районе Западного обхода Краснодара, в отдел МВД доставлены 76 иностранных граждан, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Речь идет о территории ЖК «Самолет», жители комплекса жалуются на бесчинства мигрантов.

В социальных сетях опубликованы посты жильцов ЖК «Самолет», которые заявили о планах создать патрули для защиты от агрессивных рабочих из Средней Азии. По данным жильцов, иностранные граждане пьянствуют, мусорят, скандалят, пристают к девушкам. Местные жители опасаются выходить во дворы и выпускать детей.

По данным МВД, в ходе сегодняшнего рейда выявлены семь рабочих-нелегалов, которые будут выдворены из России. Также полиция и ФСБ обнаружили факты незаконной постановки иностранных рабочих на миграционный учет, по этим фактам будут возбуждены уголовные дела.

Анна Перова, Краснодар

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