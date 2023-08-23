Жителя Тбилисского района осудили на 3,5 года за кражу и выращивание марихуаны

Тбилисский районный суд вынес приговор местному жителю за кражу и культивирование марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

1 апреля 2023 года нарушитель собрал на берегу реки Кубань 27 семян конопли, подготовил все необходимые условия и стал выращивать запрещенное растение. Сотрудники полиции пресекли культивирование марихуаны 2 мая.

В ходе следствия выяснились подробности еще одного преступления. 11 апреля он проник во двор частного домовладения в станице Тбилисской, откуда похитил чужое имущество на более чем 8 тыс. руб.

Суд признал мужчину виновным по п. п. «б, в» ч. 3 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества). С учетом имеющихся судимостей, виновному назначили 3 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Георгий Ефименко

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