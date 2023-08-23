В России, в том числе в Башкирии, на протяжении последних трех месяцев резко выросли цены на топливо. Так, недавно ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») в девятый раз с конца мая повысило стоимость бензина на своих АЗС. Эксперт Олег Арефьев отмечает, что это следствие принятого закона о сокращении выплат по топливному демпферу, в результате чего нефтяники создают искусственный дефицит, продавая меньше топлива на бирже. По его мнению, повышение будет продолжаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

У сегодняшнего постепенного повышения цен есть вполне объяснимые причины. Первая, и, наверное, самая главная, это подписанный 31 июля президентом закон о корректировке механизма (демпфера) выплат компенсации нефтяникам при поставках топлива на внутренний рынок. Он позволяет компенсировать бизнесу разницу между ценами на бензин на внешнем и внутреннем рынках, чтобы на внутреннем не было дефицита топлива и на него не росли цены. Выплаты по топливному демпферу до 2026 года сокращены в два раза. Начиная с 1 сентября, нефтяники начнут недополучать около 30 млрд. руб. в месяц. В связи с тем, что нефтяной бизнес у нас жестко монополизирован, начнут расти отпускные цены. Чтобы это не выглядело, как откровенный сговор, нефтяники просто стали продавать меньше топлива через биржу, на которой, естественно, сразу взлетели цены. Ссылаясь на это, они начинают поднимать цены на своих заправках. Повышение цен идет постепенно, без резких скачков, чтобы не вызвать лишних волнений электората.

Сложно сказать однозначно, что это — не слишком прикрытый шантаж нефтяными монополиями государства в ответ на корректировку механизма выплат или результат договоренности между ними, согласно которой государство урезает выплаты и прикрывает глаза на повышения цен на заправках. В любом случае ползучее повышение цены будет продолжаться хотя бы просто потому, что для монополий это бизнес и, как говорится, ничего личного, а у государства не так много реальных рычагов регулирования их работы, кроме финансовых.

Тут еще нужно отметить, что вообще вся политика государства сегодня направлена на переход на газовое топливо и поддержку электромобилей. И тут как бы вообще все логично: зачем постоянно субсидировать развитие газового направления, когда можно просто отпустить цены на бензин и дизель, перестав платить компенсации нефтяникам?

Сегодня начинает складываться, по сути, уникальная ситуация, когда официальный экспорт топлива и нефти снижается, а предложение на бирже падает, и из регионов начинает приходить информация, что на заправках появились перебои с топливом. Это все легко объяснимо, если посмотреть на вопрос с другой стороны. Просто дефицит в сегодняшних реалиях — это не следствие, а механизм, с помощью которого оправдывают повышение цен, создать его в условиях существующей монополизации рынка легче простого.

С одной стороны, для рыночных отношений это довольно распространенный способ манипуляции рынком и ценами, с другой, в России и рынка-то в реальности никакого нет. Утверждение, что нефтяники стали меньше отправлять нефти и продуктов ее переработки на экспорт, является определенным лукавством, просто эти поставки перешли в серую и полностью нелегальную зону, в итоге их практически нереально учитывать и контролировать, а самим монополиям дали право оставлять валютную выручку за рубежом. В таких исходных условиях их очень сложно заинтересовать внутренним рынком.

Что будет дальше? После определенного периода роста цен, как минимум, до момента, когда этот рост сможет спровоцировать электоральные волнения, будет сделан ряд громких заявлений, подписаны громкие постановления, и цену, возможно, даже немного снизят, как бы давая понять населению, что все нормально и контролируемо, даже смогли «обуздать» нефтяные компании. Если такое снижение и произойдет в итоге, то конечно это будет лукавством, потому что, условно, поднимут цену на рубль, а снизят на десять копеек, при этом еще и морально подготовят население к дальнейшему повышению. Это как с курсом рубля, когда он первый раз достиг отметки в сто рублей за доллар, у всех был шок, через год снова достиг, но на это уже никто не обратил особого внимания.

Не совсем понятно сегодня, что нам делать с уборочной компанией. В свое время была практика повышения цен на топливо после посевной или уборочной, но сейчас все эти правила уже не работают. Есть информация, что нефтяным компаниям поставлена задача обеспечить аграриев топливом по доступным ценам. Но тут существует много рисков того, что если такое льготное топливо и будет, то большая его часть может уйти мимо самих аграриев.