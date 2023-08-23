В Челябинской области усилили охрану военкоматов в связи с поджогами

Из-за попыток поджогов зданий военных комиссариатов в Челябинской области усилили их охрану. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава области поручил руководителям городов и районов «посмотреть ситуацию на местах» и при необходимости проработать вопрос прикрытия военкоматов камерами наружного наблюдения. Кроме того, Алексей Текслер обратил внимание на разъяснительной работе с местными жителями. «Практика по стране показывает, что часто поджигателями становятся жертвы телефонных мошенников. Нужно усилить разъяснительную работу, как это мы уже делаем по мошенничеству с банковскими счетами, картами. Люди должны знать, как правильно реагировать и куда обращаться в подобных случаях»,– сказал губернатор.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ночь с 31 июля на 1 августа в Челябинской области произошло две попытки поджогов военкоматов – в Копейске и Верхнеуральске. Силовики задержали местных жительниц 54 и 35 лет соответственно, которые бросили в здания бутылки с зажигательной смесь.

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