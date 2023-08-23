Донские власти приобрели 16 тысяч новых учебников истории для 10-11 классов

Для школьников 10 и 11 классов в Ростовской области закуплены 16 тыс. экземпляров учебников по истории нового образца, сообщает пресс-служба правительства региона. В пособиях синхронизированы два курса — всеобщей и отечественной истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Отмечается, что для десятиклассников треть содержания содержит информацию о периоде Великой Отечественной войны.

«В учебнике для 11 класса есть главы, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, указаны причины и цели СВО, описываются подвиги новых героев Отечества»,— сообщает пресс-служба правительства.

Новые учебники по истории для детей с 5 по 9 классы будут закуплены к 1 сентября следующего года. К 2025 году планируется обновить учебные пособия по всем предметам.

Уже в текущем году в России начинает действовать единый «золотой стандарт», предусматривающий обучение по федеральной общеобразовательной программе для всех школ. Для внедрения нового стандарта необходимо обновление учебной литературы. В Ростовской области на эти цели в текущем году направлено 1,5 млрд руб. На эти средства было приобретено 1,6 млн новых учебников по русскому языку, литературе, математике, обществознанию и другим предметам.

Анастасия Назарова