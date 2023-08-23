Голого мужчину на краденном красном велосипеде задержали в Ижевске

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Воткинска, который ехал на украденном велосипеде «Стингер» красного цвета. При этом на мужчине не было одежды, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Сообщение о краже велосипеда из подъезда дома по улице Сабурова поступило вечером. Информацию передали патрулям полиции, один из которых обнаружил мужчину в микрорайоне Старки. Увидев полицейских, велосипедист свернул в лесополосу, однако скрыться ему не удалось.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения. При проверке также установили, что он передвигался на похищенном велосипеде. По данному факту возбудили уголовное дело по ст.158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.