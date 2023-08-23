Новое оборудование за 8 млн рублей установили в Краснодарском театре драмы

Новое оборудование стоимостью свыше 8 млн руб. получил академический театр драмы им. М. Горького по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам министра культуры края Виктории Лапиной, новое оборудование позволит создать особую атмосферу в театре. Оценить звуковое и световое сопровождение зрители смогут с 15 сентября в спектакле «Бесприданница».

В пресс-службе администрации региона также отметили, что техническое оснащение стоимостью 20 млн руб. проводится еще в трех краснодарских театрах.

Валерия Каманина

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