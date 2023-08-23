В Нижегородской области практически не осталось свободных складов

Доля свободных складов в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года снизилась до 0,1%, подчитали в консалтинговой компании Nikoliers. Вакантных площадей для хранения практически не осталось и в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На складском рынке регионов доля свободных помещений за полгода снизилась на 0,9 п. п. и достигла 2%. Это минимальное значение за 10 лет, отметили аналитики. Спрос достиг 829 тыс. кв. м, превысив годовые показатели предыдущих лет.

К резкому сокращению доли свободных складов привел рекордный спрос: в 2023 году арендаторы приспосабливаются к изменениям в логистике и перераспределяют свои складские мощности.

Елена Ковалева