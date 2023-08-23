Курсирование сезонных поездов на курорты Кубани продлили до 26 сентября

На Горьковской железной дороге продлили курсирование сезонных поездов дальнего следования в направлении черноморского побережья. Пресс-служба РЖД России сообщает, что это связано с повышенным спросом на пассажирские перевозки в летний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Поезд №501/502 Киров — Нижний Новгород — Анапа продолжит перевозить пассажиров из Кирова и Нижнего Новгорода до 23 сентября. На день позже завершит работу поезд №531/532 направлением Киров — Нижний Новгород — Адлер.

Пассажирский поезд №515/516 Ижевск — Казань — Анапа будет отправляться на юг также до 22 сентября. Дольше всех будет работать направление №451/452 Ижевск — Адлер — вплоть до 26 сентября.

Георгий Ефименко

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