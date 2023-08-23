Выжить после отпуска: треть россиян после отдыха хочет уволиться или сменить род деятельности

34% россиян отмечают, что после отпуска не рады вернуться на работу и хотят сменить род деятельности. 27% пожаловались на подавленное эмоциональное состояние. Такие данные получены по итогам опроса в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

57% участников исследования отпуск берут на 2 недели. 28% отдыхают от недели до 10 дней. 67% опрошенных считают, что этого достаточно для перезагрузки и отвлечения внимания от рабочих процессов. 12% считают, что минимальный отпуск должен быть три недели, чтобы полноценно отдохнуть.

При этом возвращаться на работу после отдыха хотят только 21% респондентов. 17% хотели бы вернуться и работать удаленно, а 34% сотрудников вообще не готовы возвращаться.

Полностью «выключаются» из рабочих процессов 58% участников исследования. 27% так или иначе участвуют – отвечают на звонки и сообщения, доделывают документы.

После отпуска состояние радости и удовлетворения жизнью испытывают 32% опрошенных. 27% сталкиваются с быстрым выгоранием из-за того, что вынуждены с головой погрузиться в рабочие процессы. 18% рассказали, что первую неделю после отпуска проводят в приподнятом настроении, но оно быстро сменяется рутиной.

О том, чтобы уволиться, думает каждый третий опрошенный. Такое же количество готовы менять род деятельности, переобучаться и перестраивать свои рабочие процессы. Желание повысить квалификацию и развиваться на текущем рабочем месте появляется в отпуске у 19% респондентов. 12% планируют после отдыха просить повышения зарплаты.

«Психоэмоциональное состояние сотрудников способно серьезно влиять на рабочие процессы. Поэтому важно не допускать выгорания, проводить мотивирующие мероприятия. Серьезно помогает организация работы с психологами. У «АльфаСтрахование» есть служба психологической поддержки, специалисты которой уделяют повышенное внимание вопросам мотивации, поддержания позитивного настроя, любви к жизни, чтобы не допустить общего угасания эмоциональности, депрессивных расстройств. В конечном счете эта работа играет серьезную роль в стабилизации личности», – отмечает Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» АО «АльфаСтрахование».

Участие в исследовании приняли 1209 человек.

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