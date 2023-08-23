В Кургане бывшего первого вице-мэра будут судить из-за аварийных домов

Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дела бывшего первого заместителя главы регионального центра Андрея Жижина. Он обвиняется в халатности и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2016-2021 годах замглавы, зная о ненадлежащем техническом и санитарном состоянии двух многоквартирных домов на улице Машиностроителей и Гагарина, не принял меры к признанию зданий аварийными. «Несмотря на многочисленные жалобы и обращения граждан, чиновником своевременное проведение строительно-ремонтных работ по устранению аварийной ситуации в домах организовано не было, мер к расселению жильцов не принято»,– сообщают в СУ СК России по Курганской области.

Помимо этого, следствие считает, что в конце 2015 года Андрей Жижин, превышая полномочия, принял построенный на Солнечном бульваре дом с явными нарушениями строительных и санитарных норм. Непригодное жилье впоследствии передали сиротам и переселенцам из аварийных домов. В СК отмечают, что в рамках предварительного следствия права граждан были восстановлены: жильцов аварийных домов переселили, дефекты в новом доме устранил застройщик. Уголовное дело бывшего первого замглавы в скором времени рассмотрит Курганский городской суд.

Андрей Жижин работал в администрации Кургана более 10 лет. В том числе занимал возглавлял управление капитального строительства, был заместителем сити-менеджера Кургана и главой департамента ЖКХ. В должности первого вице-мэра работал в 2016-2021 годах. С февраля 2022 года возглавляет ООО «Чистый город», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курганской области.

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