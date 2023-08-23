В Пензе пройдет первая Неделя моды

С 29 августа по 2 сентября в Пензе пройдет мероприятие в поддержку легкой промышленности региона — первая Неделя моды «Знай Пензу», рассказали в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

Неделя моды «станет одним из ключевых событий в продвижении местной продукции легкой промышленности». Среди участников: крупные производители и фабрики, дизайнерские бренды, ателье и малые производства одежды и аксессуаров. Также пригласили стилистов, визажистов, модельные агентства, фотографов, видеографов и других.

В рамках Недели моды пройдет встреча с представителями универмагов российских дизайнеров «SLAVA», директором по развитию Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и sela). Участники смогут приобрести продукцию участников. Также проведут тематические мастер-классы, показы театральных

и сценических костюмов, коллекций пензенских дизайнеров.

Основной день Недели — суббота, 2 сентября. В 16:30на набережной реки Сура свыше 20 местных дизайнеров продемонстрируют коллекции участникам мероприятия.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.