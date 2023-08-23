Более 525 тыс. кв. метров жилья введено в Оренбуржье в 2023 году

С начала текущего года в Оренбуржье по нацпроекту «Жилье и городская среда» было введено свыше 525 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Показатель по индивидуальному фонду вырос по сравнению с 2022 годом на 6% – оренбуржцы за счет собственных и привлеченных средств построили 411,1 тыс. кв. метров жилья»,— говорится в сообщении.

Кроме того, объем ввода многоквартирных домов увеличился в регионе на 1%. Он равен 114,5 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в области возводятся 243 многоквартирных дома. Их общая площадь составляет почти 686 тыс. кв. м. Также на начало августа текущего года получено 346 разрешений на строительство многоквартирных домов площадью свыше 911 тыс. кв. м. Ранее стало известно о том, что Оренбуржье модернизировало более 100 объектов ЖКХ.

Георгий Портнов