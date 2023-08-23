В лагерях Кубани отдохнули более 232 тысяч детей

В лагерях Краснодарского края отдохнули более 232 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

За три смены на Кубани отработали почти 1,4 тыс. лагерей. В рамках четвертой смены работу продолжили 117 лагерей. В них отдыхают 43,4 тыс. детей.

Проведение летней оздоровительной кампании на территории Кубани контролирует Роспотребнадзор. За лето ведомство исследовало 348 проб пищевых продуктов, более 1,2 тыс. проб готовых блюд и другие показатели.

«Роспотребнадзором исследовано 925 проб питьевой воды, 1551 проба воды водоемов, 562 — воды бассейнов, 101 — почвы и песка, 3907 смывов с объектов внешней среды, проведено 552 замера параметров микроклимата»,— сообщили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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