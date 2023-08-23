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Жителя Самары осудили за ДТП с погибшим ребенком и двумя взрослыми в Удмуртии

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Самары, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибло трое человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в августе прошлого года мужчина на дороге из Малой Пурги в столицу Удмуртии врезался в заднюю часть автомобиля, двигавшегося в попутном направлении. От удара транспорт вытолкнуло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. В результате трагедии на месте происшествия погиб 7-летний ребенок и взрослый пассажир, еще один человек скончался в больнице.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года.

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