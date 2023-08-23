В СКР запросили доклад о выселении жителей из домов на территории пансионата в Ялте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки инцидента с выселением собственников из домов, расположенных на территории пансионата «Парковый» в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В августе суд признал самовольными постройками и постановил снести 18 зданий, построенных с 2004 по 2016 годы. Среди собственников домов есть пенсионеры и многодетные семьи, которые могут лишиться единственного жилья. При этом жильцы домов считают, что судебный процесс провели с нарушениями.

В ГСУ СКР по Крыму и Севастополю организовали процессуальную проверку. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Татьяна Ручкина

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