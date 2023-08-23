Татарстанская футболистка перешла из лондонского «Челси» в «Париж»

Татарстанская футболистка Алсу Абдуллина перешла из лондонского «Челси» в «Париж». Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

22-летняя футболистка пополнила состав парижской команды на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

До этого татарстанская футболистка играла в России, выступая в составе «Чертаново» и «Локомотива», а в 2021 году перешла в «Челси». Всего в лондонском клубе за минувший сезон он сыграла девять встреч и сделала три голевые передачи. Вместе со своей командой она выиграла чемпионат Англии и Кубок Англии.

"Ъ-Казань"