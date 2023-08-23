Татарстанское УФАС возбудило дело по факту трансляции ролика с полуобнаженной девушкой

Татарстанское УФАС возбудило административное дело по факту трансляции рекламного видеоролика с участием полуобнаженной девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ

Ролик с рекламой услуг сауны в эко-отеле «The Камский» транслировался на медиафасаде дома вдоль проезжей части на проспекте Амирхана. Позже на него пожаловались жители, которые заявили, что изображение полуобнаженной девушки противоречит нормам этики и нарушает принципы морали, а видеоряд они сочли непристойным и откровенным.

В итоге дело было возбуждено по признакам нарушения законодательства о рекламе в части использования в рекламе непристойных и оскорбительных образов. В УФАС отметили, что сам ролик привлекает внимание не к отелю, а к образу женщины.

"Ъ-Казань"