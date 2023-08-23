Инвестор метзавода в ОЭЗ «Пермь» анонсировал еще один крупный проект в Прикамье

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ООО «АСР-Инвест» по строительству складского комплекса «Терминал Восточный» в микрорайоне Верхние Муллы. Как сообщил на заседании совета руководитель проекта, депутат гордумы Перми Даниил Морозов, компания планирует построить складской комплекс класса «А» и «В+», который будет специализироваться на хранении товаров, не требующих особых температурных условий. Комплекс будет состоять из двух очередей, общая площадь основных складских помещений составит 32,2 тыс. кв. м. Первую очередь планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года, вторую — в 2026 году. Общий объем инвестиций — 922 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «АСР-Инвест» Фото: презентация ООО «АСР-Инвест»

По словам господина Морозова, предполагается, что комплекс будет предоставлять услуги ответственного хранения предприятиям легкой и пищевой промышленности, а также торговым сетям и маркетплейсам. «Сейчас мы находимся на стадии подписания договоров с рядом компаний»,— рассказал он.

В качестве поддержки проекта в рамках ПИП компания попросила предоставить ей льготу по налогу на имущество организаций.

ООО «АСР-Инвест» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. Занимается арендой и управлением недвижимостью. Выручка за 2022 год — 33,6 млн руб., чистая прибыль — 23,5 млн руб. Единственным владельцем компании является ее директор Самир Азизов. «Терминал Восточный» — третий анонсированный им крупный проект в Прикамье. В феврале этого года стало известно, что он планирует построить металлургический завод в особой экономической зоне «Пермь», а в начале марта ООО «АСР-Агро» вышло с инициативой запустить производство витаминно-травяной муки в Ординском районе. Последний проект также получил статус ПИП.