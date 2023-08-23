Группа КОНАР продала завод в Южноуральске холдингу из Екатеринбурга

Промышленная группа КОНАР продала ООО «Завод энерго-строительных конструкций» (ЭСКОН) в Южноуральске. Новым собственником стал Уральский горнопромышленный холдинг (Екатеринбург), сообщает пресс-служба челябинского предприятия.

Сумма сделки не раскрывается. Решение о продаже завода в Южноуральске в компании объясняют намерением сосредоточиться на развитии основной производственной площадки – индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. Здесь много свободных участков для новых цехов.

Завод ЭСКОН был создан в 2012 году. Специализируется на изготовлении металлоконструкций для топливно-энергетической, транспортной и инфраструктурной отраслей. С 2015 года до последнего времени работа в составе промышленной группы КОНАР.

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