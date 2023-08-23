На Кубани в море и на берегу нашли снаряды времен войны

В море и на берегу в Краснодарском крае были обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, всего взрывотехники уничтожили около двух десятков боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Специалисты ОМОН «Пластун» дважды за две недели выезжали в село Шабельское Щербиновского района. Сначала 152-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии был замечен отдыхающим в море. Через некоторое время аналогичный объект нашли местные жители на берегу. Кроме того, шесть 50 мм миноментных мин обнаружили рабочие в станице Новодмитриевской Северского района.

В пресс-службе ведомства отметили, что еще шесть разнокалиберных артиллерийских снарядов и три минометные мины нашли в Краснодаре, Сочи, Кореновском, Крымском и Темрюкском районах. Все боеприпасы уничтожены с соблюдением мер безопасности.

Валерия Каманина

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