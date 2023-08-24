Новикомбанк повысил доходность продукта для субъектов МСП

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», повысил доходность продукта по начислению процентов на неснижаемый остаток на расчетных счетах — «НСО с фиксированной ставкой» для субъектов МСП. Теперь максимальная процентная ставка по продукту составляет 12,2% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

«НСО с фиксированной ставкой» позволяет субъектам МСП — клиентам Новикомбанка получать дополнительный доход в виде процентов на фиксированный остаток средств, находящихся на расчетном счете. Ставка устанавливается в онлайн-режиме при подаче заявки и зависит от суммы и срока размещения. Средства фиксируются на счете юридического лица в течение выбранного клиентом времени, проценты выплачиваются по окончании срока действия «НСО с фиксированной ставкой».

Данный продукт обеспечивает начисление процентов на сумму неснижаемого остатка за период его размещения на банковском счете в диапазоне от 1 до 90 дней. На одном банковском счете может быть размещено несколько неснижаемых остатков одновременно. Максимальная сумма для открытия «НСО с фиксированной ставкой» — 100 млн рублей. Расходные операции не предусмотрены.

«НСО с фиксированной ставкой» позволяет эффективно управлять свободной ликвидностью, оптимизировать бизнес-процессы, значительно снижая операционные и временные затраты.

Клиент может оформить заявку на размещение средств в системе «Клиент-банк» в «один клик», выбрав категорию «НСО с фиксированной ставкой». Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо предварительно заключить с Новикомбанком генеральное соглашение на размещение денежных средств. Соответствующий документ подписывается сторонами в течение одного рабочего дня в онлайн-формате.

«Сразу после изменения ключевой ставки ЦБ мы оперативно подняли ставки по всей линейке рублевых депозитов. Данный продукт не является исключением. Мы уверены, что улучшение условий размещения свободной ликвидности позволит предпринимателям получать повышенную доходность для увеличения объема выпуска продукции и реализации новых проектов компании»,— отметил вице-президент – директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)» прогноз «позитивный», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума «Армия–2023». Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»