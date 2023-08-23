Добыча руды из карьера Качканарского ГОКа к 2024 году составит 13 млн тонн в год

К 2024 году добыча руды из карьера Качканарского ГОКа к 2024 году может составить 13 млн тонн в год, сообщили в пресс-службе «Евраза», добавив, что при разработке СКМ дополнительно созданы около 100 рабочих мест. На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения «Евраз» направил более 6,5 млрд руб., отмечается, что месторождение отрабатывается одним карьером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал" Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал"

В «Евразе» рассказали, что «Евраз КГОК» посетил региональный министр инвестиций Вадим Третьяков. Разработку нового месторождения началась в ноябре 2020 года. С 2019 года на территории велась подготовка к добыче руды: строились автомобильные и железные дороги, линии электропередач, два рудоперегрузочных пункта, система водоотведения. До конца 2023 года для работы на новом месторождении поступит еще один 20-кубовый экскаватор.

«Проект "ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината" по развитию Собственно-Качканарского месторождения имеет стратегическое значение для социально-экономического развития нашего региона, поэтому ему присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, что позволяет пользоваться налоговыми преференциями», – рассказал Вадим Третьяков. По словам и. о. исполнительного директора «Евраз КГОК» Захара Павлова, благодаря СКМ сейчас стабильно поддерживается необходимый объем добычи руды.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ – 6 км, ширина – до 4 км, высота залегания пород – от 220 до 630 м. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

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