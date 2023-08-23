На покупку сувенирных часов потратят до 2 млн рублей из бюджета Башкирии

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 4 сентября выберет поставщика 16 комплектов часов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 2,15 млн руб. Финансирование — из бюджета республики.

Как следует из аукционной документации, поставщик обязан предоставить по восемь видов женских и мужских часов до 25 декабря. На них должен быть изображен герб Башкирии, изготовленный с помощью многоцветной тампопечати, надписи: «Правительство Республики Башкортостан», «Глава Республики Башкортостан», «Премьер-министр Республики Башкортостан» или «Управление делами Республики Башкортостан». Ремни часов должны быть выполнены из кожи, имитирующей кожу крокодила, футляры — из пластика или дерева, обтянутые кожзаменителем, имитирующим фактуру кожи рептилии.

Дороже всего — в 30,36 тыс. руб. — обойдутся женские часы со стразами (не менее 66 штук), диаметром 35 мм, с черным ремешком и футляром из орехового дерева. Самые дешевые часы оцениваются в 4,39 тыс. руб. Это женские часы прямоугольной формы, инкрустированные 48 стразами.

В мае «Хозяйственное управление» по итогам аукциона заключило контракт на поставку 15 видов сувенирных часов «для официальных и иных мероприятий» с ООО «Полет Классика» по начальной цене — 2,9 млн руб.

Майя Иванова

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