«НефАЗ» возглавил Евгений Корепанов

Генеральным директором ПАО «НефАЗ» назначен Евгений Корепанов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора — директора по развитию предприятия, сообщает пресс-служба компании.

22 августа состоялось заседание совета директоров предприятия, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора завода Владимира Курганова, который руководил компанией с октября 2019 года. По решению генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, господин Курганов назначен на должность первого заместителя генерального директора — исполнительного директора «КАМАЗа».

ПАО «НефАЗ» зарегистрировано в Нефтекамске в феврале 1993 года. По данным на 2021 год, контрольный пакет акций находится у ПАО «КАМАЗ», еще 28,5% принадлежат Башкирии через АО «Региональный фонд». Предприятие производит автобусы и троллейбусы. Финансовую отчетность за 2022 год компания не раскрывает.

Майя Иванова

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