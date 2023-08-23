Индекс промышленного производства на Дону вырос на 3,1% в I полугодии 2023 года

В первом полугодии 2023 года индекс промышленного производства Ростовской области вырос на 3,1% относительно результатов аналогичного периода прошлого года. Регион обошел по данному показателю среднероссийский уровень, составляющий 2,6%. Об это в ходе расширенного заседания правительства Ростовской области доложил министр промышленности и энергетики региона Артем Савельев.

По словам главы ведомства, основной рост промышленности наблюдается в секторе обрабатывающих производств — 7,9%.

Производство готовых металлических изделий в Ростовской области за первые шесть месяцев увеличилось на 43,3%, производство компьютеров и оптических изделий — на 32,8%, производство машин и оборудования — на 29,1%, мебели — на 35,5%, текстильных изделий — на 12,6%.

Всего донскими предприятиями в первом полугодии было отгружено продукции на 570 млрд руб., что на 3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Положительный сальдированный финансовый результат за отчетный период вырос на 13% и составил 39,5 млрд руб. прибыли предприятий. Это создает возможности для успешной реализации инвестпроектов по созданию новых производств, нацеленных на выпуск конкурентной продукции»,— рассказал в ходе отчета Артем Савельев.

Анастасия Назарова