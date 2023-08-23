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Еще одна группа военнослужащих отправилась из Удмуртии в воинские части

В Удмуртии состоялась отправка еще одной группы жителей, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России. Бойцы отправили в воинские части для переподготовки и распределения по местам службы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Военнослужащих проводили их родные и близкие.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту республики майор Альберт Кононов, контракты жители заключают добровольно. В основном служить идут мужчины в возрасте около 40 лет, но есть и молодежь.

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