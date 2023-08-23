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Нижегородцы получили кредиты по IT-ипотеке на 4,5 млрд рублей

Сотрудники нижегородские высокотехнологичных компаний с мая 2022 года получили почти 4,5 млрд руб. по программе льготной IT-ипотеки. По данным областного правительства, всего по этой программе выдано 639 кредитов. Ставка по программе IT-ипотеки, составляет не более 5%. Минимальный первоначальный взнос — 15%, максимальная сумма кредита — до 18 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ипотеку по этой программе можно оформить только один раз, подав заявку до 31 декабря 2024 года.

В правительстве напомнили, что льготный ипотечный кредит могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно. Средний уровень их зарплаты должен составлять от 120 тыс. руб. в городах с населением 1 млн человек и более и от 70 тыс. руб. в других населенных пунктах.

Андрей Репин

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