Глава СКР запросил доклад о приставании мигрантов к отдыхающим в Вольске

В Вольске Саратовской области мигранты нарушали общественный порядок на пляже. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку опубликованной в интернете информации, сообщили в информационном центре федерального ведомства.

В местномTelegram-канале рассказали, что на одном из общественных пляжей города «мигранты распивают алкоголь, пристают к отдыхающим и иным образом грубо нарушают общественный порядок».

В региональном следственном управлении начали проверку халатности «должностных лиц уполномоченных органов». И. о. руководителя ведомства Дмитрий Костин доложит генералу юстиции Бастрыкину об установленных обстоятельствах. Ход проверки держат на контроле в центральном аппарате.

Дарья Васенина

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