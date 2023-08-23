Аэропорт Магнитогорска планируют открыть не раньше ноября

До ноября планируется продлить срок закрытия аэропорта Магнитогорска, где проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы. Изначально планировалось, что воздушная гавань начнет принимать и отправлять самолеты с 1 октября. Документ о продлении срока закрытия направил на согласование генеральный директор АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгений Кирсанов, сообщает «Верстов.инфо».

По словам директора авиапредприятия, подрядчик отстает от графика работ, в связи с этим аэропорт не сможет возобновить работу в октябре.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», реконструкция началась в 2022 году. С 1 июня этого года аэропорт закрыли для внутренних и международных рейсов на время ремонта взлетно-посадочной полосы. Подрядчиком выступает московская компания «Альмакоргруп», получившая контракт стоимостью 5,77 млрд руб. Реконструкция, которая проводится в рамках федеральной программы «Развитие региональных аэропортов», включает обновление покрытий перрона, магистральных рулежных дорожек, замену светосигнального оборудования, ограждения с видеонаблюдением, аварийно-спасательной сигнализации. Полностью завершить работу планируется в 2024 году.

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