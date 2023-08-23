В Набережных Челнах при пожаре в ТЦ пострадали два человека

При пожаре в ТЦ «Европа Центр» в Набережных Челнах пострадали два человека. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана

Пожар произошел сегодня днем на проспекте Мира, 24а. Сообщение об этом поступило в 12:24. Вскоре на место ЧП приехали пожарные. Они установили, что происходит открытое горение вещей в павильоне на 2 этаже на площади 10 кв. м. Посетители и персонал ТЦ эвакуировались еще до приезда спасателей.

В 12:47 открытое горение было ликвидировано, а еще через три минуты спасатели ликвидировали пожар.

Пострадавшие люди надышались угарным газом. Детали и причины ЧП выясняются.

"Ъ-Казань"