Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство гостиницы IT-кампуса

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство гостиницы для создаваемого в Нижнем Новгороде IT-кампуса. По данным ведомства, в районе улицы Большие овраги будет построено 18 гостиничных корпусов, которые объединит большая подземная парковка с пешеходными переходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архитектурное бюро «Студия 44» Фото: архитектурное бюро «Студия 44»

В гостиничном комплексе будет 475 жилых помещений. Общая площадь объекта составит более 37,4 тыс. кв. м. В середине августа положительное заключение на проект гостиницы выдала госэкспертиза.

Заключение госэкспертизы и разрешение на строительство получены спустя несколько месяцев с начала строительных работ. В настоящее время стройка на площадке уже находится в активной фазе. Некоторые из будущих гостиничных корпусов уже построены до второго этажа.

Андрей Репин