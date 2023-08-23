Возле Верхней Пышмы к 2027 году построят новое кладбище

В Свердловской области возле поселка Зеленый Бор (ГО Верхняя Пышма) появится новое кладбище. Как следует из данных, опубликованных на сайте Госзакупок, стоимость разработки проекта составит 6,7 млн руб.

Как указано в документации, разработка проекта должна завершиться до 17 октября, а государственная экспертиза — до 20 декабря. Строительные работы будут проводиться в 2025-2026 годы.

Общая площадь кладбища составит 364,7 тыс. кв. м. На его территории будет здание администрации площадью 300 кв. м., в котором будут административные, бытовые, технические помещения и магазин. Также на территории кладбища будет парковка, секции для почетных и родовых захоронений, колумбарий и зона спецзахоронений.

Полина Хабарова

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