Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, к каким приемам прибегает основатель магазина Steven Singer Jewelers, чтобы привлечь внимание к своим украшениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ihatestevensinger.com Фото: ihatestevensinger.com

«Steven Singer Jewelers не верит в бриллианты, выращенные в лаборатории, потому что в них отсутствует то, что делает настоящие природные алмазы, сформированные в недрах Земли, такими особенными: невероятное рождение в течение миллионов, если не миллиардов лет»,— заявил основатель и генеральный директор магазина Стивен Сингер.

А заявил он это по случаю запуска своей рекламной акции: получи лабораторно выращенный бриллиант весом 1 карат бесплатно. Разумеется, получить его сможет не любой желающий. Для этого надо купить кольцо для помолвки с тем самым особенным, рожденным природой, ограненным алмазом.

Цена на эти кольца, выполненные в 14-каратном золоте (профессионалы меня поймут), конечно, уже включает стоимость «камня в подарок», и не только лабораторного.

При этом громкие слова не мешают Стивену продавать на соседней странице своего сайта совсем не рожденные природой sky blue diamonds.

Стивен — специалист в агрессивном маркетинге из Филадельфии. У него вы можете купить трехлетнюю и пожизненную гарантию на украшение. На кольцо за почти $9 тыс. такая гарантия обойдется в $299 и $599 соответственно.

И неважно, что многие другие бренды предоставляют эту гарантию бесплатно. Зато Стивен дает рекламу на радио и брендирует автомобили гонок NASCAR. И сайт его называется ihatestivensinger.com, то есть «я ненавижу Стивена Сингера».

За что Сингера ненавидят, объясняется на сайте. Спойлер: разумеется, мужчины ненавидят его за то, что женщины без ума от его украшений, а другие ювелиры — за то, какой он прекрасный мастер.

Но, знаете ли, мы можем сколько угодно посмеиваться над такими эквивалентами «Магазина на диване», но ведь на определенную аудиторию все это работает.