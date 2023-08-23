Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как сложилась судьба художника, в частности, почему нерешительность помешала ему успешно выстроить будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

На Покровский бульвар отправляемся сегодня. Считается, что здесь в доме 14, в приюте, умер великий русский художник Алексей Саврасов. Он автор многих замечательных пейзажей, среди которых культовый «Грачи прилетели», наставник таких живописцев, как Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Николай Эллерт. Коровин вспоминал, что, когда ученики спрашивали у него, как писать и с чего начинать, Алексей Кондратьевич, опустив глаза, говорил: «Не знаю. Нужно любить. Форму любить, краски. Понять. Нужно чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу — тогда можно писать».

Он был удивительно скромным человеком. Известность ему принесла картина «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду». Было тогда Алексею всего 20 лет. Однажды выставку работ студентов Московского училища посетила великая княгиня Мария Николаевна. Из всех картин она выделила семь, и среди них два полотна принадлежали кисти Саврасова. Художник так впечатлил дочь государя, что она пригласила его на свою дачу под Петербургом, чтобы там он писал новые пейзажи. В общем-то, уже тогда он мог решить все основные вопросы своего будущего. Но его скромность и нерешительность помешали.

От княгини он возвращается в Москву. Правда, уже в статусе академика пейзажной живописи. И это в 24 года. Дальше конспективно: женитьба, дети (две дочки умирают в младенчестве). Училище отказывает ему как преподавателю в казенной квартире, потому что у него мало учеников. Он никогда, кроме как по праздникам, не выпивал, но тут вдруг просто сорвался. И эта страсть осталась с ним на всю оставшуюся жизнь. Дети стыдились его, семья распалась.

Потом был еще один брак и еще двое детей, но в корне это ничего не изменило. Он за копейки продавал картины, писал копии знаменитых своих «Грачей». Были даже посредники, нагревшие руки при продажах. Плюс Саврасов стал терять зрение, слепнуть. Многие пытались помочь ему, но бесполезно. Чаще всего он жил у друзей, если нет, то бродяжничал. Однажды в трактире признался Коровину: «Мне нравится так жить». Похоронен художник на Ваганьковском кладбище.