«"Зенит" изо всех сил хочет прикупить еще одного бразильца»

«Зенит» пытается сорить деньгами, но пока безуспешно. Действующий чемпион России хочет купить у португальского клуба «Бенфика» атакующего полузащитника Давида Нереса. По неофициальным данным, «Зенит» предлагает за игрока €45 млн. Информацию о том, что представители клуба отправились в Португалию на согласование контракта, в «Зените» не подтвердили, но желание купить Нереса осталось. Приедет ли в Россию звездный бразилец? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / Reuters Фото: Pedro Nunes / Reuters

История с Нересом продолжается достаточно давно. Начиналось все с предложения «Бенфике» в €21 млн. Цена справедливая, ведь, по мнению авторитетного портала Transfermarkt, Нерес стоит €25 млн. Но в Португалии этот заход даже рассматривать не стали. Однако «Зенит» не сдавался и выкатил предложение, от которого, казалось, нельзя отказаться — €35 млн. На это руководство «Бенфики» ответило, что Нерес счастлив в Португалии и не собирается продолжать карьеру в команде, которая не играет в еврокубках.

По неофициальным данным, как раз именно €100 млн «Зенит» готов потратить на трансферы. €60 млн из них клуб получил, отправив Малкома покорять Саудовскую Аравию. Поэтому следующее предложение «Бенфике» было еще серьезнее — €45 млн. Португальский клуб пока держится. И, возможно, Нереса российская команда заполучить не сможет. Но это не проблема, потому что в мире множество легионеров, которые готовы приехать в нашу страну, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«К России нет никакого негатива. Имеется в виду как к стране, так и к жителям. Политика — политикой, а работа — работой. И все рассматривают возможность получить прибыль, в этом ничего криминального нет. У каждого свои резоны.

Удается проводить трансферы, люди как-то получают визы, все работает. Я не говорю, что все просто, но если планомерно искать, можно найти массу футболистов в любой стране, не только в Евросоюзе».

Правда, есть нюанс. Всем этим игрокам придется платить серьезные деньги. На сколько нужно умножать зарплату игрока, который решился на переезд в Россию, футбольный агент Вадим Трушков также рассказал:

«До 2014 года считалось, что минимум на два. Сейчас — на три-четыре, даже порой на пять. Учитывая политические события, цены могут только вырасти».

Но это в РПЛ никогда не было проблемой, даже в самые непростые времена. Те легионеры, которые приезжают в наш чемпионат сейчас, далеко не топ-игроки, но платят им охотно. Новоиспеченный защитник «Спартака» серб Срджан Бабич будет получать €1,5 млн в год. Колумбиец Хорхе Карраскаль, который сейчас собрался переходить из ЦСКА в «Динамо», запросил еще больше.

Про «Зенит» и говорить нечего. Клуб с бюджетом под €200 млн в год может платить своим игрокам любые деньги. Зарплатная ведомость «Зенита», конечно, разгрузилась после отъезда Малкома, но клуб изо всех сил хочет вернуть все на круги своя и прикупить еще одного бразильца, наверное, чтобы оправдывать свое неофициальное прозвище — «Зенит» Рио-де-Жанейро. Впрочем, комментатор из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов считает, что успех клуба не связан с финансовыми возможностями:

«А разве деньги все решают? Есть очень много примеров, когда деньги были, но они не помогли завоевать чемпионские титулы.

Финансы — это хорошее подспорье. Но главное — работа тренеров, мастерство игроков».

Раз так, то до закрытия трансферного окна мы наверняка увидим в составе действующего чемпиона новых звезд. И не исключено, что уровня Малкома. Ведь, как выясняется, при наличии определенных сумм, это не такая уж и проблема, как нам пытаются преподносить.

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