Глава Тольятти ответил на критику горожан в адрес ограждения набережной

Градоначальник Тольятти Николай Ренц попросил жителей города не волноваться, не создавать петиции и не переживать по поводу новых ограждений на набережной Автозаводского района. Он пояснил, что на месте старого появится современное красивое ограждение. Его установят на участке от бухт до середины того второй очереди набережной, в районе которой разместится паркинг. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«А ровно с того места, где были чугунные ограждения с "ладьей", такие же ограждения с "ладьей" и будут, только новые. Там, где чего-то не было, мы все установим, а старое обновим. Пожалуйста, не переживайте»,– написал Николай Ренц.

Он добавил, что там, где «сейчас устанавливается ограждение из нержавейки, раньше вообще ничего практически не было», «были бетонные блоки, а над ними утилитарные железные трубы». Ранее горожане обратили внимание на то, что на набережной Автозаводского района началась установка нового ограждения. Пользователи соцсетей назвали его «могильными оградками из нержавейки». До этого, по словам горожан, на объекте были установлены чугунные перила с изображением Ладьи, которые были визитной карточкой города.

Георгий Портнов