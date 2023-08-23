78: Дарью Трепову этапируют из Москвы обратно в Петербург

Обвиняемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского Дарью Трепову в скоро времени этапируют из Москвы в Санкт-Петербург. Как стало известно изданию 78.ru, ее поместят в следственный изолятор №3 ФСИН («Шпалерка»). Ранее она находилась в московском СИЗО «Лефортово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как уточнили в объединенной пресс-службе окружных судов Петербурга, дело Дарьи Треповой, возможно, будут рассматривать на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

В конце июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Дарья Трепова «якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения», однако следствие пришло к обратному выводу, отметил господин Бастрыкин, но детали не привел.

В материалах дела говорится, что задание о передаче посылки со взрывным устройством Дарья Трепова получила от Романа Попкова — журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (запрещена в РФ). Саму статуэтку, считает СКР, она получила от гражданина Украины Юрия Денисова.

Взрыв в кафе в Петербурге произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой, которая была приведено в действие дистанционно через несколько минут. Обвиняемая позже заявила, что сожалеет о содеянном.

Андрей Кучеров

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