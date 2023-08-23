Холдинг «Форте» нарастит на 33,3% свои логистические площади на Дону в 2023 году

Донской холдинг «Форте», включающий производственные и логистические предприятия, в текущем году планирует увеличить вместимость своего складского комплекса Forte Logistics в Ростовской области со 150 тыс. до 200 тыс. кв. м. Об этом пишет «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу «Форте».

В холдинге сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года объем производства на предприятиях группы компаний увеличился на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Консолидированная выручка «Форте» в первом полугодии 2023 года выросла на 24% — до 12,3 млрд руб.

По информации «СПАРК-Интерфакс», холдинг «Форте» включает ряд компаний, которые занимаются производством радиаторов, переработкой металлов, торговлей, а также управляют недвижимостью и собственным логистическим комплексом в Азовском районе. Предприятия зарегистрированы в Ростовской и Волгоградской областях. Основным бенефициаром является предприниматель Александр Денисов.