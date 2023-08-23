Крыловский ГНЦ избавился от базы отдыха «Натальино» в Ленобласти

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал региональное Россимущество принять в казну государства базу отдыха «Натальино» и все расположенные на ее территории постройки. Ранее ФГУП "Крыловский ГНЦ", имеющее право бессрочного пользования объектом, пыталось неоднократно от него избавиться, пишет «Деловой Петербург».

В Арбитраже представитель Крыловского ГНЦ предъявил письмо Минпромторга от 2021 года о согласовании передачи «Натальино» в муниципальную собственность Лужского района, заявив, что «программой финансового оздоровления предприятия на период 2020–2027 годов, одобренной правительственной комиссией… предусмотрен отказ предприятия от прав на объект».

Росимущество просто избавить предприятие от базы отдыха не согласилось, отметив, что не может принять базу, которая находится в неудовлетворительном состоянии, «в связи с чем дальнейшие мероприятия по изъятию имущества у предприятия будут проведены только после определения пользователя…». Ранее агентство неоднократно пыталось сдать объект в аренду, но безрезультатно.

Суд решил, что такая позиция Росимущества по Петербургу и Ленобласти противоречит действующему законодательству, и обязал его принять базу отдыха и все расположенные на её территории постройки в казну.

База отдыха «Натальино» расположено в Толмачёвском городском поселении Лужского района Ленобласти и занимает 2,2 га на берегу реки Луги. Не её территории находятся семь построек: столовая, клуб, бильярдная, жилой дом, спальный корпус и два нежилых здания. Право собственности РФ на базу было зарегистрировано в 2012 году, право бессрочного пользования ФГУП «Крыловский ГНЦ» получило в 2019 году.

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