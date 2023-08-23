С компании «Экоресурс» по делу о полигоне «Шинник» взыскали более 150 млн рублей

В Красноярском крае Березовский райсуд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с компании ООО «Экоресурс» 154 млн руб. за ущерб окружающей среде. Организация складировала промышленные и коммунальные отходы IV-V класса опасности на полигоне «Шинник».

Нарушения были установлены в 2021 году в результате комплексной проверки компании. Организация складировали на полигоне на 2,1 млн куб.м. отходов больше, чем позволяли его мощности. Взятые пробы показали недопустимые значения в почве химических веществ и нефтепродуктов. Помимо этого, на территории в 68 га были уничтожены места для обитания беспозвоночных животных.

Уточняется, что отношении двух руководителей ООО «Экоресурс» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и нарушении правил окружающей среды при производстве работ. В ходе судебного разбирательства будет решен вопрос о взыскании 400 млн руб. дополнительно на восстановление пораженного участка.

Ранее "Ъ-Сибирь" сообщал, что дело в отношении руководителей было направлено в суд в декабре прошлого года. Согласно материалам дела, обвиняемые действовали с января 2014 по июль 2021 года. Работу полигона тогда приостановили, имущество фигурантов арестовано.

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Александр Киселев