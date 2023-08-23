«Суксунским минеральным водам» грозит оборотный штраф за нарушение закона о конкуренции

Пермское УФАС признало ООО «Суксунские минеральные воды» виновным в нарушении закона о защите конкуренции при использовании этикетки, схожей с товарным знаком другого производителя. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Антимонопольное дело было возбуждено по жалобе ЗАО «Водная компания “Старый источник”» (Минеральные воды) на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «Суксунские минеральные воды». Организации являются конкурентами на одном товарном рынке.

Как установило УФАС, этикетка на минеральной воде суксунского производителя до степени смешения была похожа на товарный знак, принадлежащий конкуренту — ЗАО «ВК “Старый источник”». Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что суксунская компания, незаконно использовав чужой товарный знак, получила преимущества в предпринимательской деятельности, вводила потребителей в заблуждение, угрожала деловой репутации и могла причинить убытки конкуренту. Такие действия являются недобросовестной конкуренцией, запрещенной Законом о защите конкуренции.

В ходе рассмотрения дела ООО «Суксунские минеральные воды» сообщило, что уничтожило и прекратило продажу контрафактной продукции. Компании грозит оборотный штраф, рассчитываемый от выручки организации за год.