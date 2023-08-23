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Строительство станции подготовки воды в Ижевске отстает из-за проблем с оборудованием

В столице Удмуртии строительные работы на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» отстают от графика из-за сложностей с приобретением технологического оборудования. Проблемы возникли на фоне «изменения в политической и экономической ситуации», сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В частности, необходимо замещать предусмотренную ранее импортную продукцию отечественными агрегатами и материалами. В качестве альтернативы также возможно купить ее в дружественных странах, однако на это требуется дополнительные время и средства.

Инженер отдела капитального строительства «Ижводоканала» Роман Салтыков рассказал, что в настоящее время работники подводят необходимые коммуникации, устанавливают тепловой контур и готовят здание цеха к монтажу оборудования.

Строительство нового цеха обойдется предприятию в 446 млн руб. На середину этого года освоен 121 млн руб.

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