Строительство станции подготовки воды в Ижевске отстает из-за проблем с оборудованием

В столице Удмуртии строительные работы на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» отстают от графика из-за сложностей с приобретением технологического оборудования. Проблемы возникли на фоне «изменения в политической и экономической ситуации», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В частности, необходимо замещать предусмотренную ранее импортную продукцию отечественными агрегатами и материалами. В качестве альтернативы также возможно купить ее в дружественных странах, однако на это требуется дополнительные время и средства.

Инженер отдела капитального строительства «Ижводоканала» Роман Салтыков рассказал, что в настоящее время работники подводят необходимые коммуникации, устанавливают тепловой контур и готовят здание цеха к монтажу оборудования.

Строительство нового цеха обойдется предприятию в 446 млн руб. На середину этого года освоен 121 млн руб.