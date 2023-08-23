Red Wings планирует начать полеты из Екатеринбурга на Шри-Ланку в конце года

Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты из Екатеринбурга на Шри-Ланку в IV квартале, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на авиаперевозчика. «В настоящее время идут переговоры с туроператорами. Точная дата и частота полетов находятся в процессе обсуждения»,— прокомментировал представитель Red Wings.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Сейчас авиакомпания выполняет рейсы на Шри-Ланку два раза в неделю из московского аэропорта «Жуковский».
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» намерен возобновить полеты из Екатеринбурга в Бангкок и на Гоа.