Red Wings планирует начать полеты из Екатеринбурга на Шри-Ланку в конце года

Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты из Екатеринбурга на Шри-Ланку в IV квартале, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на авиаперевозчика. «В настоящее время идут переговоры с туроператорами. Точная дата и частота полетов находятся в процессе обсуждения»,— прокомментировал представитель Red Wings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы на Шри-Ланку два раза в неделю из московского аэропорта «Жуковский».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» намерен возобновить полеты из Екатеринбурга в Бангкок и на Гоа.

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